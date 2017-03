Abren causa de canonización de 56 mártires de la Guerra Civil Española

MADRID, 18 Mar. 17 / 12:07 pm (ACI).- El Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, abrió este sábado 18 de marzo la causa de canonización del sacerdote P. Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros mártires asesinados durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española.

El P. Martínez, sacerdote de 31 años, es quien encabeza la causa que incluye a otros 48 sacerdotes diocesanos y 7 laicos que murieron por odio a la fe entre 1936 y 1939.

Días antes de morir el P. Cipriano Martínez repetía: “los santos no solo sembraron. Se sembraron… Dieron su vida por su obra, a imagen de Cristo, que la dio por su Iglesia. Si el grano de trigo no cae en la tierra… no dará fruto. ¡Sembrarse!”.

La ceremonia de apertura de la causa de canonización fue presidida por el Cardenal Osoro y le acompañó el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis, Mons. Juan Antonio Martínez Camino.

Con la apertura de la fase diocesana de esta causa ahora toca recopilar más información sobre cada uno de estos 56 mártires, además de los testimonios para que luego sean estudiados por la Congregación de la Causa de los Santos en el Vaticano.

En la documentación presentada para la apertura de la causa, Mons. Martínez Camino destacó que “al final del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto a ser de nuevo Iglesia de mártires”.

“En el siglo XX fueron centenares de miles los cristianos de todas las confesiones –católicos, ortodoxos, armenios, protestantes, anglicanos– los que ofrecieron el testimonio supremo del amor a Dios uniendo su propia sangre a la preciosa sangre del Salvador”, escribió el Obispo Auxiliar de Madrid.

En concreto, en España, durante la década de los 30, “perdieron su vida como testigos de la fe unos 4.000 sacerdotes y seminaristas seculares, 3.000 consagrados y bastantes miles de laicos comprometidos. De ellos, en estos últimos años, cerca de 2.000 han sido elevados a los altares como santos y beatos”, apuntó el Prelado.

Mons. Martínez Camino aseguró también en la información enviada para el proceso de canonización que en 1936, fecha de inicio de la Guerra Civil, “Madrid contaba con 1.118 sacerdotes seculares, de los cuales fueron martirizados 379, lo que equivale a un 33,9% del clero secular madrileño”.

Breve biografía del P. Martínez Gil

El P. Cipriano Martínez Gil ingresó con 9 años en el Seminario Menor de Alcalá de Henares, fue ordenado sacerdote en 1928, a los 24 años de edad. Fue confesor en el convento de las Clarisas de San Pascual, en el Paseo de Recoletos de Madrid.

En ese convento orientó la vocación de la venerable sor Cristina de la Cruz de Arteaga, impulsora y fundadora de muchos monasterios de Jerónimas. Ella misma escribiría posteriormente sobre la vida y el martirio del P. Cipriano.

El sacerdote fue nombrado párroco en El Pardo, a las afueras de Madrid. En julio de 1936 fue encerrado durante 30 días en la cárcel. Allí el sacerdote hacía largas horas de oración y alentaba a sus compañeros de celda a mantener la fe y a perdonar.

“Hay que perdonar. Tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera, a darle la vida si es preciso”, decía el joven sacerdote en la cárcel.

Antes de ser fusilado por milicianos pidió recogerse en oración y murió con el rosario en la mano.

La Guerra Civil Española (1936-1939) se caracterizó por una violenta persecución religiosa y un fuerte anticlericalismo. Durante estos años, miles de cristianos murieron por su fe en todo el país. Muchos de ellos han sido posteriormente beatificados.

Más información sobre la causa de canonización del P. Cipriano Martínez y 55 compañeros mártires AQUÍ.

También te puede interesar: