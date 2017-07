Abogada designada para defender a Charlie Gard dirige una organización pro-eutanasia

MADRID, 18 Jul. 17 / 12:01 pm (ACI/Actuall).- Una nueva audiencia está en curso para determinar si Charlie Gard, el bebé cuyo destino ha cautivado al mundo, podrá someterse a un tratamiento experimental que sus padres creen que puede ayudar a salvar su vida.

La pasada semana, los padres de Charlie consiguieron una importante victoria, ya que el juez dictaminó que el especialista Michio Hirano visitaría el Hospital Great Ormond Street para examinar a Charlie.

Mientras que los padres de Charlie quieren la terapia experimental para su hijo, y quieren seguir luchando por su vida, el hospital ha estado defendiendo que hay que acabar con la vida de Charlie bajo la excusa de que el niño está “sufriendo” y no puede ver ni oír.

Ahora, los padres de Charlie han descubierto que la abogada designada por el tribunal para representar al bebé Charlie es la jefe de una organización pro-eutanasia, según ha informado The Telegraph.

Victoria Butler-Cole, elegida por el tribunal para defender al niño, es presidenta de Compassion in Dying, una organización que, si bien no promueve directamente el suicidio asistido o la eutanasia, tiene una organización “hermana”, Dignity in Dying, que lo hace.

Dignity in Dying, anteriormente conocida como la Sociedad de Eutanasia Voluntaria, presiona al gobierno británico para hacer legal el suicidio asistido.

Las dos organizaciones comparten el mismo jefe ejecutivo y equipo de medios de comunicación. Tanto es así, que sólo se les permite sentarse en el consejo de una de las organizaciones si apoyan los objetivos de la otra.

¿Es posible que alguien pro-eutanasia sea imparcial?

Los padres de Charlie evidentemente no lo creen. “A la familia le parece asombroso que se les haya asignado como abogada para actuar en interés de Charlie Gard a la presidenta de Compassion in Dying, organización anteriormente conocida como la Sociedad de Eutanasia Voluntaria”, ha informado el Daily Telegraph.

Compassion in Dying, por su parte, ha respondido a la controversia insistiendo en que no hay conflicto de intereses. “Hay claras diferencias entre este caso, el trabajo de Dignity in Dying y el trabajo de Compassion in Dying”, ha manifestado la empresa en un comunicado.

“El caso de Charlie Gard hay que tomar decisiones pensando en lo que es mejor para un niño gravemente enfermo”, ha indicado.

Publicado originalmente en Actuall.

