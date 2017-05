7 mujeres precursoras del feminismo que fueron provida

REDACCIÓN CENTRAL, 12 May. 17 / 07:15 pm (ACI).- A puertas de celebrar el Día de la Madre es importante recordar a las mujeres del pasado que trabajaron y se sacrificaron por lograr los plenos derechos civiles y políticos de las mujeres de hoy.

Estas primeras feministas del siglo XIX como las influyentes Elizabeth Cady Stanton o Susan B. Anthony, que buscaron el derecho al sufragio y a la educación, también estuvieron a favor de la vida, aunque muchos no lo sepan.

Live Action News da a conocer a 7 feministas que se pronunciaron a favor de la vida y en contra del aborto:

1. Elizabeth Cady Stanton

Elizabeth Cady Stanton luchó por los derechos de las mujeres durante más de seis décadas. Fue una activista del abolicionismo de la esclavitud, pero que luego se frustró debido al fracaso del movimiento antiesclavista de incluir a las mujeres como iguales.

De su descontento, y el de otras feministas de la época, surgió la “Declaración de Seneca Falls”, el texto fundacional del sufragismo estadounidense y del feminismo organizado en los Estados Unidos.

Stanton fue redactora del diario La Revolución, profesora itinerante, líder de la Asociación Nacional del Sufragio Femenino y madre de siete hijos.

“El Dr. Oaks hizo la observación de que, según la mejor estimación que podría hacer, había 400 asesinatos producidos anualmente por el aborto solo en ese condado. Debe haber un remedio para un mal como éste. Pero, ¿dónde se puede encontrar, al menos en un primer momento, si no es en la completa emancipación y elevación de las mujeres?”, escribió en su obra Child Murder.

2. Sarah F. Norton

Sarah Norton fue conferencista, mejor conocida por su activismo dirigido a la admisión de mujeres en la Universidad de Cornell. Fue colaboradora de La Revolución y otras publicaciones feministas.

Aquí un extracto de su artículo “Tragedia – Social y Doméstica” en el que se refiere a un caso en el que una mujer murió después de que su pareja le dio veneno para abortar a su hijo:

“¡Aquí encontramos que un marido ha estado comprando el veneno para su esposa y su potencial descendiente! Quizás no con un deseo de matar a la esposa, pero como las posibilidades son de 5 a 1 contra cada mujer que intenta abortar, no pudo dejar de darse cuenta del peligro. Si este esquema hubiera sido exitoso en destruir solo la vida buscada, ¿cuál pudo haber sido el crimen del hombre y cuál debería ser su castigo si, como accesorio de un asesinato, comete dos?”.

3. Victoria Woodhull

Victoria Woodhull fue la primera mujer en declarar su candidatura a la presidencia en 1870 como una manera de aumentar la conciencia para el sufragio de las mujeres.

Además, hizo un discurso frente al Congreso de Estados Unidos que abogaba por el sufragio y fue una de las primeras corredoras femeninas en Wall Street.

Woodhull y su hermana iniciaron su propio periódico feminista en el que apareció un artículo titulado “The Slaughter of Innocents” escrito conjuntamente por ambas hermanas.

Este fragmento de este indica lo siguiente: “Las esposas deliberadamente se permiten quedar embarazadas de niños y luego, para evitar convertirse en madres, deliberadamente los asesinan cuando aún están en sus úteros. ¿Puede haber una condición más desmoralizada que ésta? Somos conscientes de que muchas mujeres intentan excusarse por practicarse abortos sobre la base de que no es un asesinato. Pero el hecho de recurrir a un argumento tan débil solo demuestra más palpablemente que se dan cuenta de la enormidad del crimen”.

4. Maddie H. Brinckerhoff

Maddie Brinckerhoff fue una popular conferencista que abogaba por el sufragio femenino y otras causas de derechos de las mujeres.

Debido a que en varias ocasiones se refirió a lo que llamó “maternidad voluntaria”, junto con un número de otras feministas de la época, sus palabras han llevado a cierta confusión.

Cuando las feministas tempranas usaban el término “maternidad voluntaria”, no se referían al aborto o la anticoncepción. Más bien, se referían al derecho de las mujeres a abstenerse de tener relaciones sexuales en el matrimonio, y al deber de los hombres de respetar el derecho de las mujeres a rechazar sus avances.

De esta manera, sostuvieron, las mujeres tendrían control sobre cuándo ser madres. Brinckerhoff, que abogaba por la maternidad voluntaria, estaba en contra del aborto y escribió en La Revolución:

“Cuando un hombre roba para satisfacer el hambre, podemos concluir con seguridad que hay algo mal en la sociedad, así que cuando una mujer destruye la vida de su hijo no nacido, es una evidencia de que por educación o circunstancias ha sido muy maltratada”.

5. Dra. Elizabeth Blackwell

La Dra. Elizabeth Blackwell fue la primera mujer en obtener un título médico. Fue activa en el movimiento del sufragio y el abolicionismo. Aquí ella describe al bebé por nacer y por qué debe ser protegido:

“Mira el primer destello de la vida, la vida del embrión, el comienzo de la existencia humana. Vemos una célula pequeña, tan pequeña que puede ser fácilmente olvidada. Es una célula viva; contiene un poder de crecimiento progresivo, conforme a las leyes, según un tipo definido, que solo podemos contemplar con reverente admiración”.

En su diario, Blackwell también escribió acerca de Madame Restell, una conocida abortista ilegal de Nueva York:

“La grosera perversión y destrucción de la maternidad por el abortista me llenó de indignación y despertó un antagonismo activo. Que el honorable término ‘médico femenino’ se aplicase exclusivamente a aquellas mujeres que llevaban a cabo este escandaloso comercio me parecía un horror. Era una degradación absoluta de lo que podría y debería convertirse en una profesión noble para las mujeres”.

6. Dra. Charlotte Lozier

La doctora Lozier fue otra de las primeras doctoras en Estados Unidos. Fue activa en la lucha por la igualdad de derechos.

En La Revolución se publicó un artículo sobre lo que sucedió cuando un hombre le pidió realizar un aborto ilegal a su acompañante: “(La Dra.) Le aseguró que había llegado al lugar equivocado para realizar este acto vergonzoso, repugnante, antinatural e ilegal. Le ofreció a la joven cualquier tipo de ayuda, y le advirtió y aconsejó en contra del acto temeroso que ella y su acompañante (a quien ella llamó su primo) propuso”.

7. Susan B. Anthony

El periódico de Susan B. Anthony, La Revolución, publicó una serie de editoriales en contra del aborto durante el tiempo que estuvo en circulación, de 1868 a 1872. Inclusive se negó publicar anuncios abortivos, a pesar de que muchos periódicos y publicaciones lo hicieron para lucrar.

Algunos académicos le acreditan a Anthony uno de los artículos provida más poderosos jamás aparecidos en La Revolución, aunque solo fuera publicado con su inicial y fuera motivo de suspicacia.

El artículo, titulado "Asesinato Infantil", decía lo siguiente: “¿Culpable? Sí, no importa cuál sea el motivo, el amor a lo fácil, o el deseo de salvar del ‘sufrimiento’ al inocente no nacido, la mujer es terriblemente culpable al cometer el hecho. Le pesará su conciencia en vida, y le pesará su alma en la muerte ¡Pero oh! Tres veces culpable es el que, por gratificación egoísta, sin prestar atención a las oraciones de la mujer e indiferente a su destino, la llevó a la desesperación que la impulsa al crimen”.

