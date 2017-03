7 canciones dedicadas a las mujeres en su día

REDACCIÓN CENTRAL, 08 Mar. 17 / 11:15 am (ACI).- “Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo”, dijo San Juan Pablo en su Carta a las Mujeres. En la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, presentamos siete canciones dedicadas a ellas.

1.- En el libro del Génesis se narra que cuando Dios había terminado de crear el mundo y pensaba que estaba lista la creación, de la costilla del hombre formó una mujer. Tan preciada debía ser esa criatura que fue tomada de cerca del corazón porque para ser alcanzada debe ser amada.

Esto es lo que nos recuerda Martín Valverde con su canción “Fuiste hecha mujer”, cuya letra exalta la dignidad de las mujeres y las invita a “levantar el rostro” porque Dios pensó en cada una de ellas y las hizo también a su imagen y semejanza.

2.- Con el paso del tiempo Adán y Eva cayeron en la tentación y pecaron contra Dios, sumergiendo a la humanidad en una gran “oscuridad”. Pero de nuevo sería una mujer la que devolvería aquella luz que traería la salvación.

Como un homenaje a la que es “bendita entre las mujeres”, llega Luna Eikar con “El rostro del amor”, en la que se resalta la valentía de María de tener a Cristo, siendo joven y pobre, sin saber cuál sería su futuro, pero confiando en el plan de Dios.

3.- “‘Mujer, he ahí a tu hijo’. Luego dice al discípulo: ‘He ahí a tu madre’” (Jn. 19, 26-27). Desde ese entonces Jesús nos dejó a María como madre, maestra y auxilio en el crecimiento de la fe.

Para todas aquellas que tienen la dicha de ser madres, y de saber lo gratificante y sacrificado que es criar un hijo, está dedicada la canción del grupo Estación Cero y titulada “Mi dulce amor”.

4.- Se dice que las mujeres suelen ser más apegadas al padre, que lo quieren mucho y que siempre están pendientes de él. Sin embargo, a veces hay problemas que hacen que ambos se distancien.

Si se está pasando dificultades en la relación con papá, te invitamos a escuchar “Otra mujer en mi vida” de Luis Enrique Ascoy. Recuerda que lo importante siempre es perdonar y quedarse con lo bueno que el padre ofrece.

5.- Aquí presentamos a Claudia Arias con “Me has dado tanto”, en la que la artista alienta a aquellas mujeres que tienen problemas en la relación de pareja, se sienten solas y no escuchadas.

Bonus track Los famosos cantantes mexicanos Emmanuel y su hijo, Alexander Acha, le cantaron a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Patrona de América en el año 2009. En aquella ocasión y con el rosario en las manos, el primero hizo una breve y sentida oración por todo México a la Madre del Tepeyac:

6.- La siguiente producción es de Kiki Troia, titulada “Amo a esa mujer”, todo un poema que resalta el verdadero amor que se debe tener hacia la esposa. “Con sus pies en la tierra y sus sueños de niña, con sus días oscuros y sus cambios de humor… con aquello que guarda y lo mucho que brinda… Amo a esa mujer”, dice el cantante.

7.- Cerramos esta edición especial con una canción de Son By Four titulada “La fe de María”, pero interpretada por Ítala Rodriguez. Un “cover” que en la voz de una mujer se vuelve una súplica que pide a Dios la fuerza para entregar la propia vida como lo hizo la Madre de Dios.