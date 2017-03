500 organizaciones celebrarán el Día Internacional de la vida en España

MADRID, 09 Mar. 17 / 10:17 pm (ACI).- Este 26 de marzo en España más de 500 asociaciones provida celebrarán el Día Internacional de la Vida para manifestar que “somos muchos los que defendemos el respeto a la vida y la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural".

Las 500 asociaciones forman la plataforma Sí a la Vida y anunciaron en conferencia de prensa que la celebración en la Plaza Felipe II de Madrid comenzará al mediodía. El programa incluye testimonios de familias y madres, discurso de destacados defensores de la vida internacionales, un concierto y proyección de videos.

También se lanzarán al cielo tres mil globos con mensajes a favor de la vida que los asistentes podrán escribir durante el evento.

Al final se leerá un manifiesto que expresará el sentir y las demandas de las 500 asociaciones.

En enero de este año el Instituto de Política Familiar publicó un informe donde señaló que durante el año 2015 se registraron 94.188 abortos. Esto significa que “se produce un aborto cada 5,5 minutos” y un total de 258 abortos por hora en España.

El informe también subraya que desde la legalización del aborto en España en 1985, se han superado los 2.100.000 abortos acumulados y en los últimos 10 años se han alcanzado los 1,1 millones de abortos.

La institución afirmó que el aborto en España ha “aumentado de tal manera que actualmente se han convertido, junto a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, en la primera causa de mortalidad”.

La vocera de la Plataforma Sí a la Vida y Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, indicó que el evento del 26 de marzo “será una concentración para celebrar el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida”.

“Las asociaciones que defendemos la vida nos concentraremos fieles al compromiso que adquirimos hace seis años, en 2011, para celebrar el Día Internacional de la Vida. El próximo 26 de marzo renovaremos fuerzas para seguir luchando por la vida desde su inicio a su fin natural”, afirmó.

Por su parte, la Directora de la Fundación REDMADRE, Amaya Azcona, expresó que “es una fiesta cada vez que una mujer embarazada vulnerable consigue superar las dificultades y afrontar el futuro con su hijo en brazos”.

“Las asociaciones que formamos la Plataforma Sí a la Vida animamos a los españoles a participar en esa jornada festiva para manifestar que somos muchos los que defendemos el respeto a la vida y la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural", manifestó el Presidente del Foro Español de la Familia, Mariano Calabuig.

Por otro lado, Latorre indicó que las personas que deseen colaborar con los gastos del evento pueden hacer “sus donativos en el número de cuenta ES26 2100 5525 0122 0010 2365, indicando que es en concepto: Sí a la Vida”.

Entre las organizaciones participantes del Día de la Vida están ABIMAD, ACdP, ADEVIDA, AEDOS, AESVIDA, Asociación de Bioética de Madrid, Asociación Española de Farmacia social, Asociación Europea de Abogados de Familia, Casa Cuna Santa Isabel, Centro Jurídico Tomás Moro, CIDEVIDA, CIVICA, COFAPA, CONCAPA, e-cristians, El Encinar de Mambré, Evangelium Vitae, Familia y Dignidad Humana, Familias para la acogida, FAPACE, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro de la Familia, Fundación Educatio Servanda, Fundació Jérome Lejeune, Fundación REDMADRE, Fundación Madrina, Fundación Vida, Fundación +Vida, HO- Derecho a Vivir, Hogares de Santa María, Lands Care, One of Us, Más Futuro, Profesionales por la Ética, RENAFER, Rescatadores Juan Pablo II, SOS Familia, Spei Mater, Fundación Valores y Sociedad, Voz Postaborto.

El Día Internacional de la Vida se constituyó en el año 2003 en el marco del Primer Congreso Internacional Provida celebrado en Madrid.

En esa ocasión más de 20.000 asociaciones provenientes de más de 20 países de Europa y América acordaron declarar el 25 de marzo como el Día Internacional de la Vida.

