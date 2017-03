4 religiosas Hijas de Santa Ana mueren en accidente de tránsito

ROMA, 08 Mar. 17 / 01:32 pm (ACI).- Cuatro religiosas de la Congregación de las Hijas de Santa Ana fallecieron ayer 7 de febrero en un accidente de tránsito cerca de la localidad de Meki, en Etiopía, informó la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA).

Argaw Fantu director regional de CNEWA en Etiopía, informó que en el automóvil viajaban ocho religiosas con destino a Hawassa para asistir al funeral de un pariente de la hermana Tinsae Tirkaso, administradora del orfanato de Asella Boys.

Sin embargo, cerca de Meki –a 133 kilómetros de la capital Adís Abeba–, un camión adelantó el vehículo y ocasionó la muerte de cuatro de las religiosas, incluyendo a la hermana Weinshet Gebru, Superior Provincial a cargo de la casa de formación compartida con CNEWA.

Four Daughters of St. Anne, including provincial superior, killed in car wreck in #Ethiopia. https://t.co/C9Xx1RCejd via @CNEWA pic.twitter.com/0TPYK2tbNb