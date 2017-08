37 presos fueron asesinados de forma planificada, denuncia Obispo venezolano

CARACAS, 21 Ago. 17 / 09:45 am (ACI).- El Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho en Venezuela, Mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera, denunció que los 37 presos que murieron hace unos días en una cárcel local, fueron asesinados “de forma planificada”.

Según informan diversos medios locales, el pasado miércoles 16 de agosto un total de 37 internos del Centro de Detención Judicial de Amazonas, fueron abatidos durante la intervención de la policía antidisturbios en el lugar ubicado al sur del país.

Una de las hipótesis sobre lo ocurrido señala que los reclusos fueron asesinados como parte de la ejecución de uno de los llamados Operativos Liberación del Pueblo (OLP) que haría parte de un plan político contra el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla.

Así lo indicó el director de la ONG Una ventana a la libertad, Carlos Nieto Palma.

Los OLP comenzaron en julio de 2015, ordenados por el Presidente Nicolás Maduro, para hacer frente a la violencia en Venezuela.

Diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante estas intervenciones.

Nieto Palma dijo a un medio local que “hoy podemos estar claros en que fue una masacre y no un enfrentamiento. Los reclusos fueron ajusticiados (ejecutados extrajudicialmente). El miércoles en la noche, después de que teníamos más documentos u opiniones que evaluar, nos parecía muy extraño que solo hubiera muertes y no heridos. No nos cuadraba, por llamarlo de alguna manera”.

En declaraciones a la prensa local el domingo 20 de agosto recogidas por la agencia vaticana Fides, el Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho denunció que en este caso “hablamos de una grave tragedia porque son vidas humanas, porque cuando se paga a grupos armados para matar a la gente se trata de una cosa planificada”.

“No son pollos o gatos, son personas y ni siquiera sabemos si son solo 37”, lamentó el Prelado.

“Escuchamos en todos los telediarios lo que ha pasado en Barcelona, ¿y en Venezuela?, ¿oímos lo que pasa realmente aquí?”, cuestionó el Obispo.

