20 mil jóvenes conformarán la "Guardia del Papa" en su visita al Perú

LIMA, 23 Jul. 17 / 10:45 am (ACI).- El director ejecutivo de la visita del Papa Francisco al Perú, P. Luis Gaspar, dio algunos alcances sobre la organización de la llegada del Pontífice en enero al país, entre ellos que aproximadamente 20 mil jóvenes serán convocados para la denominada Guardia del Papa.

El 22 de julio, en el programa Diálogo de Fe de la cadena RPP, el P. Gaspar dijo que ya se está preparando la convocatoria, y se calcula “que alrededor de 20 mil jóvenes voluntarios podrán ayudar en toda la logística y llevar esa ayuda a todos los feligreses, a todas las personas que acudan a los grandes eventos”.

“Darles, por ejemplo, una buena acogida y también poder darles a lo mejor una bolsita de comida, una botella de agua, los primeros auxilios, toda la información que ellos requieran”, señaló.

El Papa Francisco visitará el Perú del 18 al 21 de enero de 2018, según confirmó el Vaticano en junio de este año. Las ciudades elegidas son Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

El P. Gaspar dijo que “el Papa llega el 18 de enero por la tarde noche, viene de Chile; el 19 va a ir a Puerto Maldonado todo el día; el 20 va a estar todo el día en Trujillo; el domingo 21 va a estar todo el día en Lima”.

Sobre los eventos programados para el Papa Francisco en Lima, el P. Gaspar informó que se contará con “dos lugares de multitud: uno de ellos con los jóvenes, otro con las familias y con el pueblo entero”.

“Son explanadas inmensas, una de ellas con la capacidad de 2 a 5 millones de personas. Todos estos programas se están estudiando y está en evaluación”, añadió.

Sobre el resto de preparativos, el director ejecutivo de la visita destacó que ya están trabajando 4 comisiones.

“La comisión de Pastoral y Liturgia; la comisión de Convocatoria: parroquias, movimientos, hermandades y otras diócesis; la comisión de Marketing y Comunicación, que ve el tema del logo, slogan, redes sociales, audiovisuales, afiches; y otra comisión de Finanzas y Economía, porque todo esto ocasiona un costo y tienen que salir y asumirlo los mismos católicos”.

El rol del Estado

“Con referencia al gobierno, el Santo Padre aparte de ser el sucesor de Pedro, la cabeza de la Iglesia en el mundo, representante visible del pueblo de Dios; también es un jefe de estado, por lo tanto significa que el estado peruano le reciba como recibe a cualquier jefe de estado”, señaló el sacerdote peruano.

“La Iglesia y el Estado Peruano trabajan en colaboración. Lógicamente en todo este paquete organizativo el estado juega un papel importante porque va a recibir a un jefe de estado y también porque la gran mayoría del pueblo peruano es católico y esa colaboración va a ser muy importante”, dijo.

Próximos anuncios

El P. Gaspar señaló que en las próximas semanas se llevará a cabo el lanzamiento de la página web y las redes sociales de la visita, así como dos eventos en la Arquidiócesis de Lima.

Asimismo, pidió a todos los peruanos prepararse porque habrá un antes y un después de la visita del Papa Francisco al Perú.

“El Papa Juan Pablo II vino hace más de 30 años, en aquella época nos encontrábamos con un país con terrorismo, un país con una crisis económica y también con un país como no es actual con los medios de comunicación, por lo cual hay un nuevo reto”.

“En este nuevo reto se tiene que llevar a mostrar, especialmente a nuestro pueblo, que el Santo Padre no viene como un artista, no viene a hacer un show, no viene a hacer una obra de teatro, no viene a participar en un circo. Él viene como un padre que visita a sus hijos, trayendo la palabra y el Evangelio, trayéndonos la esperanza”, sostuvo.

