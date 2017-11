2 anécdotas del encuentro del Papa con los obispos de Paraguay

VATICANO, 07 Nov. 17 / 12:25 pm (ACI).- El 6 de noviembre, tras el encuentro con el Papa Francisco durante la visita ad limina, la Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) compartió dos anécdotas que marcaron esta jornada.

La primera es lo que vivió el Obispo Emérito de la Diócesis de San Juan Bautista Misiones, Mons. Mario Medina, cuando iba con los obispos camino a la audiencia con el Santo Padre.

“Estábamos caminando con todos los obispos rumbo al Palacio del Vaticano para la audiencia cuando me doy cuenta que en el auto que viene detrás está el Papa y se detiene justo al costado y me invita a subir”, compartió el Prelado a la oficina de comunicaciones de la CEP.

“Hablamos un poco, le conté que ya estábamos todos listos para la audiencia con él y que además nos acompañaban algunos sacerdotes y periodistas de la Conferencia Episcopal Paraguaya” agregó.

Mons. Medina relató que “me sentí muy contento, tuve que reaccionar rápido”. “Fue la primera experiencia fuerte, vivida con el Papa antes de la audiencia”.

La segunda anécdota involucra al enfermero de Mons. Pastor Cuquejo, Arzobispo Emérito de Asunción.

Elías Troche contó que “el Papa se acercó a mí, me saludó y me ofreció una taza de café”.

“Yo le dije que estar en su presencia era suficiente. Me dijo que alguien que estaba con él me daría el café y sonriendo me dijo: solo te pido algo, no le hables en guaraní porque él no entiende me dice. Le dije, bueno Su Santidad y me retire”, recordó el enfermero.

En esta visita ad limina de la Conferencia Episcopal de Paraguay, participan 16 obispos encabezados por su Presidente, Mons. Edmundo Ponciano Valenzuela, el secretario adjunto del episcopado y 2 administradores diocesanos.

También te puede interesar: