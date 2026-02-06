La Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús y evangelizadora en redes sociales, ha compartido un conmovedor testimonio en el último episodio de Rebeldes Podcast, presentado por los sacerdotes Ignacio Amorós y Pablo López para quellos “que buscan vivir la fe a contracorriente”.

A lo largo de la entrevista, la Madre olga comparte, con dolor y esperanza, la experiencia más traumática de su vida que marcó un antes y un después: el suicidio de su hermano Iván, “una tragedia indescriptible y un dolor del que no te recuperas del todo nunca”.

Iván sufría desde hacía tiempo una depresión endógena y había tenido varios intentos previos de suicidio. Aunque atravesaba etapas mejores, las recaídas eran cada vez más profundas y difíciles de remontar, cuenta su hermana.

La religiosa relata que habló con él apenas dos días antes de su muerte. En aquella conversación, él lloraba con angustia y le confesaba: “No voy a salir de esto, se me pasa de todo por la cabeza”. Poco después, se lanzó desde el cuarto piso de la casa familiar.

El impacto emocional fue devastador. “Al principio me dolía hasta respirar… era un dolor tan profundo”, recuerda aún con tristeza. Tras recibir la noticia, acudió a la capilla y, entre lágrimas, sólo podía repetir una pregunta nacida del sufrimiento: “Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano”, evocando las palabras de Marta en el Evangelio.

Aunque asegura que no lo decía desde la rabia, sino desde el dolor, aquel diálogo interior dio paso a una experiencia de consuelo. Madre Olga sintió en su corazón una respuesta: “¿Y quién te ha dicho que yo no estaba ahí?”. Desde entonces, afirma haber vivido con la certeza de que Dios estuvo presente incluso en ese instante.

En medio del sufrimiento, sostiene que su hermano “no murió solo” y que “Jesús estaba ahí”, una convicción que la llevó a creer que Iván “está con el Señor”.

El episodio también aborda el estigma que rodea al suicidio y la enfermedad mental. Para la religiosa, la depresión “es una enfermedad muy tremenda, que también mata a las personas”.

Su testimonio busca ofrecer luz a quienes atraviesan pérdidas similares y recordar que, incluso en el dolor, es posible vivir con esperanza. “No tienes más de una esperanza que tiene nombre: Jesucristo”, concluye, subrayando que la fe fue el único camino capaz de aliviar una herida que define como un verdadero desgarro.

Con esta conversación, Rebeldes Podcast vuelve a apostar por historias reales que interpelan al oyente y abren un espacio de reflexión sobre el sufrimiento, la salud mental y el sentido de la vida.

El episodio está disponible en el canal de YouTube de Se Buscan Rebeldes, Spotify, Apple Podcast e Ivoox.