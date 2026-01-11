La Iglesia Católica en Panamá alentó al país a responder a la “necesidad impostergable de darnos una nueva Constitución”, en su mensaje tras la 224° asamblea ordinaria de los obispos, que se realizó esta semana.

“Asumir la herencia del 9 de enero exige leer con lucidez los desafíos de la hora actual. Entre ellos se encuentra la necesidad impostergable de darnos una nueva Constitución, que responda con realismo y visión de futuro a las aspiraciones del pueblo panameño”, indicaron los prelados tras su asamblea realizada del 5 al 8 de enero.

“No se trata solo de reformar textos, sino de renovar consensos, fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar la justicia social y asegurar que el marco jurídico del país esté a la altura de los tiempos que vivimos y de los que vendrán”, precisaron.

El 9 de enero de 1964 un grupo de estudiantes panameños trató de izar su bandera en la zona del Canal de Panamá, entonces bajo control estadounidense, lo que suscitó enfrentamientos violentos con tropas de Estados Unidos, dejando 21 muertos y el rompimiento de relaciones diplomáticos. Con ese escenario, se dio lugar a las negociaciones que finalmente devolvieron el control del Canal a Panamá.

En su comunicado, los obispos señalaron que el sacrificio de estos jóvenes “nos recuerda que la soberanía no se hereda pasivamente, sino que se defiende con convicción, unidad y entrega generosa”.

La pobreza que clama al cielo

“Los pobres no pueden esperar. No se trata de cifras o estadísticas, son personas que tienen rostro e historia. Son niños, adultos mayores, mujeres, jóvenes y comunidades enteras cuya dignidad es vulnerada cada día. Y nosotros tampoco podemos permanecer indiferentes”, indicaron los prelados panameños.

Los obispos también recordaron la importancia del cuidado de la casa común, por lo que reafirmaron su “acompañamiento pastoral a los hermanos y hermanas de Río Indio, y a quienes deben decidir, para que el discernimiento y las decisiones garanticen vida digna y tierra segura, sin exclusiones ni imposiciones”.

En esa zona del país, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desarrolla un gran proyecto para construir un nuevo embalse que asegure el agua para el Canal, lo que ha generado oposición de comunidades locales que serán inundadas y reubicadas, aunque la ACP promete compensaciones y un mejor nivel de vida.

No podemos acostumbrarnos a la violencia

Los obispos panameños también expresaron su “profunda preocupación ante el aumento de la violencia que se va normalizando en la vida cotidiana” y resaltaron que “ninguna forma de violencia es aceptable, porque niega la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y se opone radicalmente al Evangelio de la vida y de la paz”.

Por ello exhortaron “a que la justicia actúe con responsabilidad y eficacia, garantizando la protección real de las víctimas y el respeto irrestricto a la vida”.

Solidaridad con Venezuela

Tras recordar la importancia de la misión nacional, que cada diócesis realizará de acuerdo a su realidad, los obispos reiteraron su “cercanía y solidaridad con la Iglesia y el pueblo venezolano. No están solos. Y en comunión con el Sucesor de Pedro, afirmamos que ‘el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración´”.

“Nos unimos en oración para que el Señor conceda a esa nación el don de la reconciliación, la concordia y un futuro de colaboración, estabilidad y paz”, subrayaron.