10 frases del Papa Francisco para el Día de los enamorados

VATICANO, 14 Feb. 17 / 03:27 pm (ACI).- Este 14 de febrero se celebra en todo el mundo el día de San Valentín, patrono de los enamorados. Por tal motivo, en la siguiente lista propuesta por el Opus Dei, se presentan las frases más resaltantes sobre el amor que el Papa Francisco ha dirigido a jóvenes y parejas de novios a lo largo de su pontificado.

1. "Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo!" (Exhortación apostólica Evangelii Gaudium).

2. "El amor te abre a las sorpresas, el amor siempre es una sorpresa, porque supone un diálogo entre dos: entre el que ama y el que es amado. Y de Dios decimos que es el Dios de las sorpresas, porque él siempre nos amó primero y nos espera con una sorpresa" (Encuentro con los jóvenes en Manila, 18 de enero de 2015).

3. "El verdadero amor te lleva a quemar la vida, aun a riesgo de quedarte con las manos vacías. Pensemos en San Francisco: dejó todo, murió con las manos vacías, pero con el corazón lleno" (Encuentro con los jóvenes, Manila, 18 de enero de 2015).

4. "Cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si nos tomamos un espacio de sueño. Si nos detenemos y pensamos en el cónyuge, en la cónyuge. Y soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas que tiene. Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los días. ¡Nunca dejen de ser novios! “(Encuentro con las familias, Manila, 16 de enero de 2015).

5. "El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se pelea, y por eso aconsejo a los esposos: no terminen el día en que pelearon sin hacer las paces, siempre" (Audiencia General en la Plaza San Pedro, el miércoles 2 de abril de 2014).

6. "En el Padrenuestro decimos 'Danos hoy nuestro pan de cada día'. Los esposos pueden rezar así: 'Señor, danos hoy nuestro amor de todos los días... enséñanos a querernos'" (Plaza de San Pedro, 14 de febrero de 2014).

7. “¿Qué entendemos por ‘amor’? ¿Sólo un sentimiento, un estado psicofísico? Cierto, si es esto, no se puede construir sobre ello algo sólido. Pero si en cambio el amor es una relación, entonces es una realidad que crece, y podemos incluso decir, a modo de ejemplo, que se construye como una casa. Y la casa se construye juntos, no solos (…) No queréis fundarla en la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en la roca del amor auténtico, el amor que viene de Dios” (Plaza de San Pedro, 14 de febrero de 2014).

8. "La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida" (Santa Misa de clausura de la peregrinación de las familias a Roma, 27 de octubre de 2013).

9. "Para llevar adelante una familia es necesario usar tres palabras. Quiero repetirlo, tres palabras: permiso, gracias, y perdón" (Palabras a la familias durante peregrinación la tumba de San Pedro, 26 de octubre de 2013).

10. "Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces, también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, intolerable" (Palabras a la familias durante peregrinación la tumba de San Pedro, 26 de octubre de 2013).

También te puede interesar: