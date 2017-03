Emotiva despedida de sacerdote amenazado por narcotraficantes en Argentina

BUENOS AIRES, 29 Mar. 17 / 10:35 am (ACI).- El sacerdote argentino, P. Eduardo Farrell, a quien el Obispado de Merlo-Moreno decidió trasladar por las amenazas de muerte de grupos narcotraficantes, escribió una carta de despedida a su comunidad parroquial Sagrado Corazón, en Cuartel Quinto, Buenos Aires.

La salida del sacerdote se da luego de los sucesos posteriores al 15 de diciembre de 2016, tras la muerte del vecino y militante social de Cuartel Quinto, César Méndez, a manos de los “transas”, personas vinculadas al mundo de las drogas.

Una semana después, los vecinos organizaron una marcha pacífica en la localidad para pedir justicia por la muerte de Méndez. El P. Farrell fue el único orador en esa ocasión y a partir de entonces, comenzaron las intimidaciones.

El Obispado de Merlo-Moreno anunció el 13 de marzo, el traslado del sacerdote con el fin de preservar “su integridad física ante reiteradas amenazas e intimidaciones”.

En su carta, el P. Farrell tuvo palabras de gratitud, la Virgen de Luján, sacerdotes, diáconos y religiosos que lo acompañaron en su labor pastoral.

“Para mí fue una gracia de Dios el haber sido pastor durante nueve años de esta gran parroquia del Sagrado Corazón. Fueron años en los que me he sentido plenamente sacerdote y, por eso mismo, muy feliz”, escribió el sacerdote.

“Gracias porque me han querido tal cual soy, con todas mis limitaciones. Gracias porque han trabajado tanto para Dios y su Pueblo, de modo que a mí no me quedó más que la tarea de acompañar”, expresó el P. Farrell.

Agradeció a la congregación Pequeñas Hermanas de los Pobres que llevaron “un aire nuevo, un fervor misionero, un acercamiento real y honesto a los más pobres y sufrientes” con “la alegría propia de la espiritualidad de Santa Teresa de Calcuta”.

Tras agradecer al párroco y al Obispo de Merlo-Moreno, Mons. Fernando Maletti, el sacerdote se comprometió a “seguir sirviendo al Reino, donde nos toque estar a cada uno y en especial en Cuartel V°. Esta es también nuestra alegría: llevar a Jesús a los pobres y caminar con ellos los caminos de la fe popular”.

“¡Ni un tantito así para atrás! Seguimos juntos, evangelizando. Estamos cerca. Gracias por todo. Recen por mí”, concluyó.

Lea la carta AQUI

También te puede interesar: