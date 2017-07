Patriarca exhorta a cristianos a volver pronto a Mosul y ayudar construir la paz en Irak

ROMA, 13 Jul. 17 / 07:29 pm (ACI).- Luego de que el ejército iraquí liberara este 10 de julio la ciudad de Mosul del control del Estado Islámico (ISIS), el Patriarca Caldeo, Mons. Rafael Louis Sako hizo un llamado a los cristianos para que ayuden a construir la paz en el país.

En un comunicado difundido por el Patriarcado Caldeo de Babilonia, Mons. Sako indicó que los tres años de ocupación terrorista de Mosul y las aldeas de la llanura del Nínive fueron una experiencia “trágica y más que dolorosa”.

Sin embargo, indicó que aún hay “un camino largo y difícil para eliminar radicalmente al ISIS de la región y reconstruir lo que fue destruido para alcanzar la paz, seguridad y estabilidad”.

Mons. Sako pidió a los cristianos que “evalúen la situación, aprendan la lección y se den cuenta de que deben regresar rápido a tomar sus tierras antes de que otro lo haga, en lugar de perder el tiempo esperando, peleando y dividiendo a la comunidad”, subrayó.

Añadió que este es el momento para que “renueven su compromiso ético y moral, confirmen su presencia, recuperen sus propiedades, pidan una compensación por sus pérdidas, obtengan su parte de la ayuda y aseguren su protección”.

En ese sentido, Mons. Sako hizo tres pedidos a los cristianos para contribuir a la construcción de la paz en Irak.

El primero es “unirse para reconstruir las casas y rehabilitar las infraestructuras para facilitar el regreso en paz de los desplazados a sus hogares”. Para ello pidió a los fieles que se “mantengan alejados” de todo aquello que obstaculice esta tarea.

El segundo pedido es formar un equipo de siete a diez personas sabias y capaces de ser “los voceros de los cristianos para llevar el espíritu de unidad y comunicarlo a las personas correctas a nivel nacional e internacional”.

Indicó que para unir a los cristianos en Irak se necesita que estos renuncien a sus intereses personales, olviden los problemas que ocurrieron en el pasado y participen en la vida pública de forma constructiva y efectiva junto con los musulmanes y los otros grupos étnicos.

El en tercer pedido, Mons. Sako manifestó la necesidad de tener una estructura de medios de comunicación para que los cristianos den a conocer sus dificultades y aspiraciones.

“Esto los ayudaría a superar las complejidades de su realidad actual y a transformar sus diferencias en una unidad constructiva, a cohesionarlos, a que sean solidarios, a que fortalezcan su existencia. También para que promuevan una cultura de apertura que ayude a alcanzar la paz, la estabilidad y una vida decente”, expresó.

Mons. Sako aclaró que la “Iglesia no es la sustituta para los políticos leales”, sino que “alza su voz para decir la verdad sobre los asuntos públicos, especialmente cuando se trata de construir la paz, la justicia y proporcionar una vida decente para los ciudadanos”.

El Prelado concluyó su mensaje pidiendo a Dios que los cristianos desplazados regresen a sus aldeas y ciudades de origen y “puedan vivir en paz con sus vecinos musulmanes, yazidis, turcomanos y shabak, y que trabajen juntos para crear confianza y un futuro nuevo y mejor basado en su experiencia ‘histórica’ de convivencia”.

Por su parte, este 13 de julio, el embajador de Irak ante la Santa Sede, Omer Ahmed Karim Berzinji, manifestó en una conferencia de prensa que “la derrota del Estado Islámico en Mosul es el comienzo de su fin”.

Afirmó que “después de esta batalla, los iraquíes están mucho más unidos, y se han reagrupado todos juntos para derrotar a este enemigo maligno”.

Berzinji también pidió que se incremente la ayuda de la comunidad internacional para la reconstrucción de Mosul y la llanura de Nínive porque “la victoria no estará completa mientras los refugiados no hayan regresado a sus hogares y no tengan garantizados los servicios esenciales”.

